Tuhanded Eesti korvpallifännid vallutavad reedel Žalgirise korvpallihalli

Mõistagi on eestlaste suur huvi seotud asjaoluga, et meie korvpallikoondise liikmed Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste esindavad Baskoniat.

„10. veebruaril leiab Euroliigas aset kohtumine, mida on siinkandis pikalt oodatud. Kõigide Eesti kossufännide pühas paigas, Žalgiris Arenal saab toimuma mäng Žalgiris Kaunas vs Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz. Mängu teeb eriti magusaks otse loomulikult tõsiasi, et Baskonia poolel astuvad platsile Eesti oma poisid Kotsar ja Raieste,“ seisab Rapla meeskonna postituses. „Meie oleme samuti minemas ja otse loomulikult vahendame seda kõike ka teiega, armsad kossufännid: Kaunasesse jõudmine, mängu eelne olukord ja loomulikult mäng ise. On mida jälgida! Lisaks on eripalve tuhandetele eestlastest mängule sõitjatele. Tehke palun ennast nähtavaks. Püüame teid tabada pildile. Lipud, särgid, näomaalingud - kõik, mis vähegi viitab Eestile, sobib.“