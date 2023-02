Olümpiavõitja räige avaldus Norra laskesuusatajate kohta: nagu kurjad prussakad!

Venelaste võimaliku tagasituleku suhtes on väga kriitiliselt sõna võtnud nii Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö, Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Lägreid, Ingrid Landmark Tandrevold kui ka Marte Olsbu Röiseland.

Näiteks vennad Bö`d on selgelt mõista andnud, et Venemaa sportlased pole maailma laskesuusatamise areenidele oodatud enne seda, kui lõppeb agressioonisõda Ukrainas.

„Meie jaoks on asi täiesti selge. Nad ei saa kuidagi võistlustele naasta,“ sõnas Tarjei Bö hiljuti Dagbladetile .

Laskesuusatamise olümpiavõitja Anfisa Reztsova ütles Sport24 veebilehele antud intervjuus, et teda norralaste hoiak ei üllata.

„Oleme tavaliselt norralastest paremad, mistõttu on nad meie vastu. See on kestnud juba pikka aega. Norralased roomavad igal pool nagu kurjad prussakad,“ teatas Reztsova.