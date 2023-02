Tänak alustas tänavust hooaega viienda kohaga Monte Carlos. Kui mägistel Lõuna-Euroopa teedel ei ole eestlane kordagi võidurõõmu maitsnud, siis hooaja teine etapp toimub juba saarlasele palju mugavamates oludes. Lumistel MM-rallidel on Tänak aastate jooksul noppinud mitu võitu. Lisaks on talvised Põhjamaised teed tema karjääris olnud ka märgilise tähendusega. Delfi Sport heitis pilgu ajalukku ning võis tõdeda, et sel nädalal peetava Rootsi MM-ralli eel on põhjust optimismiks.