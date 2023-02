Prantsusmaa tennisist kahtlustab Djokovici valetamises: kas neil on Serbias mingi uus meetod?

Kümnenda Austraalia lahtiste tiitli võitnud Djokovic oli läbi turniiri hädas tagareie vigastusega. Kuigi serblase enda sõnul oli olukord sedavõrd hull, et ta ei saanud turniiri jooksul isegi kordagi trenni teha, siis paljud kahtlevad endiselt tema trauma tõsiduses.

Üheks skeptikuks on ka Couacaud, kes tunnistas Austraalia lahtiste teises ringis Djokovici 6:1, 6:7 (5), 6:2, 6:0 paremust. Ühtlasi oli 27-aastane prantslane ainus, kes suutis terve turniiri jooksul Djokovici vastu seti võita.

„See vigastus, millest ta rääkis, on sedavõrd tõsine, et paljud tippsportlased ei suudaks samamoodi jätkata. Rafael Nadal ei suutnud vigastusega enam joosta ja Kylian Mbappe oli kaks nädalat väljas,“ vahendab Sportskeeda Couacaudi sõnu. „Me räägime siinkohal parimatest sportlastest, kellel on ligipääs parimale ravile. On raske uskuda, et ainult üks mees maailmas saab sellega hakkama.“

„On väikesed asjad, mis lihtsalt ei tundu loogilised. Kasvasin üles Prantsusmaa meditsiiniga ja mulle öeldi alati, et vigastuse korral ei tohi venitusharjutusi teha. Djokovic venitas ennast aga pidevalt. Neil kas on Serbias mingi uus meetod või siis on asi väga kahtlane,“ avaldas Couacaud arvamust.

Austraalia lahtiste võistlusdirektor Craig Tiley sõnul ei pea sellised kuulujutud aga paika.

„Nägin tema vigastuse täpset ulatust. Tal oli tagareies kolme sentimeetri suurune rebend,“ rääkis Tiley SEN Sportsday’le. „Nägin uuringu tulemusi. Arstid võivad seda kinnitada.“

„Tema vigastuse ümber oli palju spekulatsioone. Reaalsuses ongi raske uskuda, et sellise traumaga on võimalik saavutada selliseid tulemusi,“ tunnistas Tiley. „Ta on tõeliselt imetlusväärne sportlane. Ta tegeles selle probleemiga äärmiselt professionaalselt.“