Kultuuriministeerium: EOK on jätnud korraldamata 230 000 euro eest riigihankeid

Nimelt selgub kultuuriministeeriumi auditist, et kuigi EOK peaks kasutama asjade ja teenuste ostmiseks hankeid, siis pole ta seda teinud ning tunamullu jäi korraldamata enam kui 230 000 euro eest riigihankeid, vahendab Äripäev.

EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk ütles, et komitee isegi ei teadnud, et kvalifitseerub avaliku sektori hankijaks.

EOK president Urmas Sõõrumaa teadis rääkida, et tegelikult on EOK-l siiski oma hankesüsteem: kui midagi on vaja osta, küsitakse kolm pakkumist. Miks niisugune hankekord pole jõudnud kirjalikku vormi, ei osanud Sõõrumaa öelda.