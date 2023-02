Malcolm Wilson: ma ei näe põhjust, miks Tänak ei peaks Rootsis esikoha eest heitlema. Millener oli tagasihoidlikum

„Ma arvan, et peame olema Rootsis konkurentsis,“ vastas Wilson DirtFishi küsimusele, millal võib Tänakut näha Ford Puma Rally1 autoga võidukonkurentsis. „Ma ei näe ühtegi põhjust, miks me ei peaks olema.“

Wilsoni sõnul on selge, et Toyota on Rootsis väga tugev, aga omad võimalused on ka Tänakul. „Mulle meeldib mõelda, et me ei jää Rootsis konkurentidest eriti kaugele,“ lisas ta.