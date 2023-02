Katastroof Türgis lükkas Levadia mängud edasi, kõik mängijad ja klubi liikmed on terved

Antalyas viibiv Levadia kogukonnajuht Lauri Välja kinnitas Soccernet.ee-le, et nad tundsid värinat. Ta lisas, et mängijate ja klubi liikmetega on kõik korras ning meeskonna rutiin on tavapärane.

Täna algama pidanud turniir lükati edasi ja toimub praeguse info kohaselt 10.-18. veebruarini, mitte 6.-15. veebruarini. Levadia esimene mäng Rivne Veresiga oli esialgu planeeritud homseks.

The Guardiani teatel on viimastel andmetel Türgis ja Süürias hukkunud üle 2600 inimese ja ligi 11 000 inimest on saanud vigastada. Samuti on palju inimesed endiselt rusude all teadmata kadunud.

Maavärina tulemusel varises Antakya linnas kokku Türgi jalgpalli kõrgliigaklubi Hatayspori klubihooned. Kui paljud inimesed on praeguseks päästetud, siis Ghana koondislane Christian Atsu ja klubi spordidirektor Taner Savut on endiselt leidmata. 65-kordne Ghana koondise internatsionaal Atsu kuulus aastatel 2017-2021 Newcastle Unitedi riadesse. 2013. aastal tuli ta Portoga Portugali meistriks. Loe pikemalt siit: Mitmed tippsportlased on Türgi maavärinate järel jäänud kadunuks