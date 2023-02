Venelaste võimalik Pariisi olümpiale lubamine kütab kirgi. Mida boikott lahendaks?

Sisuliselt kõikide olümpiamängude eel kerkib teravaid küsimusi. Tavaliselt on see juhtunud mängude puhul, mis toimuvad väljaspool läänemaailma. Küll on küsimus turvalisuses, siis inimõigustes või majanduslikus suutlikkuses. Järgmised olümpiamängud toimuvad 2024. aastal Pariisis. Seega on kõik äsja mainitud küsimused justkui laualt maas. Teisalt on olümpialiikumine ühe viimaste kümnendite suurema kriisi lävel. Esimest korda pärast 1988. aasta Souli OM-i on reaalselt õhus boikotiküsimus. Põhjuseks on loomulikult sõda pidava Venemaa ja nende satelliitriigi Valgevene võimalik olümpiale lubamine.