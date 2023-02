Manchester Cityt süüdistatakse enam kui 100 reegli rikkumises. Kas suurklubi ähvardab liigast välja heitmine?

Klubi teatas omapoolses avalduses, et on Premier League'i reeglite rikkumise süüdistustest „üllatunud“. Samuti lükkasid nad ümber väite, et pole vastavate osapooltega uurimise ajal koostööd teinud. „Ootame, et olukorra vaataks üle sõltumatu komisjon. Ootame, et võetakse erapooletult arvesse ümberlükkamatud tõendid, mis meie seisukohta kinnitavad. Loodame, et saame antud juhtumile lõplikult punkti panna,“ seisis City teates.