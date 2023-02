Teenetemärgi laureaat Mart Siliksaar: kui oleksin seda uudist püstiseistes kuulnud, oleksin pidanud kohe-kohe maha istuma

73-aastane Siliksaar tuli sulgpallurina aastatel 1976-1978 segapaarismängus kolmel korral Eesti meistriks ning võitis mängijana kahel korral Eesti meistrivõistlustel üksikmängus hõbeda. Sulgpallitreenerina on ta tegutsenud juba 55 aastat. Siliksaare juhtimisel on 1999. aastal asutatud Triitonist saanud Eesti juhtiv sulgpalliklubi. Elutöö eest annab president Alar Karis 21. veebruaril talle üle Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Suurest tunnustusest sai Siliksaar teada Tartu linnapealt Urmas Klaasilt. „Õnnitlusi on hakanud järjest tulema, olen väga tänulik,“ rääkis ta Delfi Spordile. „See on väga suur üllatus. Kui oleksin uudist püstiseistes kuulnud, oleksin ilmselt pidanud kohe-kohe maha istuma või pikali heitma. See tõi tänasesse halli päeva minu jaoks päikese.“