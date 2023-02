Rallidžentelmen Jourdan Serderidis: elu peab olema võitlus, muidu jääd tukkuma ja sured tasapisi

Kreekast pärit ja Belgia passiga 59-aastast Jourdan Serderidist kutsutakse rallidžentelmeniks ja keegi ei hakka tema kallal aasima, et mida see vanahärra nõnda aeglaselt kulgeb. Esiteks härra Serderidis ei kulge, vaid sõidab märgatavalt kiiremini, kui enamik autojuhte ralliteedel julgeks ja suudaks. Teiseks ta naudib kogu protsessi: istuda võimsaimas ralliautos, kuuluda tipptiimi, esitada endale ülesandeid ja neid täita. Ja kolmandaks: Serderidis ei nõua kelleltki midagi, vaid ostis endale Rally1 Ford Puma ja maksab M-Sportile auto hoolduse eest täie rauaga. Ehk siis džentelmen teab, mida teeb. Serderidise eesmärk on MM-rallidel jõuda 20 parema sekka, ja kui ta punktikohale kerkib – seda on juhtunud kolm korda –, on ta eriti rahul.