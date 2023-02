Tartu Maratoni eelüritused toimuvad originaalrajal

Tartu Maratoni rajameister Assar Kütt alustas täna hommikul, 6. veebruaril, sõitmist rajamasinaga Elvast Otepääle ning rääkis rajal olles, et seis on väga hea. „Elvas tuli ööga 5 cm lund juurde ja on näha, et ka raja teistes osades on lund juurde tulnud. Praegu on olukord ikka väga hea,“ nendib Kütt.