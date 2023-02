Eesti meistriks sulgpallis tulid Karl Kert ja Kristin Kuuba

Avageimis alustas Must kindlamalt, saavutades paari punktilise edu ja juhtides intervalliks 11:9. Tasapisi tuli Kert siiski mängu tagasi ja võrgumänguga kindlustas endale esimese geimi 21:19. Teises geimis läks Must juhtima 8:1 ja joogipausile minnes oli tablool seisuks 11:6. Seda eduseisu hoidis Must kindlalt ja võitis geimi 21:15.