Tšehhi hokikuulsus: NHL sülitas näkku 500 hukkunud Ukraina lapsele

Ilta-Sanomat uuris NHLi juhilt Bettmanilt, mis ta Hašeki avaldusest arvab. Hokiboss teatas: „Dominik Hašek on viimase aasta jooksul olnud häälekas kriitik. Tal on õigus oma arvamusele, kuid ma ei usu, et see esindab Tšehhi rahva ega tema riigi administratsiooni seisukohta. Ja muide, ma ei nõustu temaga.“