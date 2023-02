DELFI VIDEO | Maicel Uibo ootab isaks saamist: see annab väga hea emotsiooni

Eile õhtul teatas Uibo koos abikaasa Shaunae Miller-Uiboga, et nad saavad esimest korda lapsevanemaks. „See annab väga hea emotsiooni. Loodetavasti, kui põnn juba kohal on... juttude järgi pidi jube raskeks minema, aga loodan, et vaatama kõigele läheb hooaeg ilusti edasi,“ sõnas mitmevõistleja.