DELFI VIDEO | Siim-Markus Post Keila alistamisest: ei olnud ilus võit, aga õnneks võtsime oma ära

Viimsi/Sportland mängujuht Siim-Markus Post rääkis mängujärgses intervjuus, et nad valmistusid mänguks teadmisega, et tsenter Radunic on Keilal mänguvalmis. „Võib-olla jah, kui nägime, mis satsiga (Keila) mängib, läks ehk jalg natukene sirgemaks. Üritasime end kiirelt kokku võtta. Ei olnud küll ilus võit, aga õnneks võtsime oma ära,“ sõnas Post.