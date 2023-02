Pahuras tujus Jürgen Klopp keeldus ajakirjaniku küsimusele vastamast

Teise ajakirjaniku samale küsimusele Klopp tõesti vastas. „Hooaja esimeses pooles oli see suurem probleem, praegu nii väga mitte. Samas oli tänane (eilne - K.R.) mäng meie probleemide tipp, sest sellist asja ei saa lubada. Võite kritiseerida, kohut mõista ja öelda, mida tahate. Ilmselt on teil ka õigus. Mul pole midagi öelda, sest need 12 minutit on lubamatud,“ rääkis sakslane. „Tulla siia pärast neid asju, mida viimastel päevadel ja sel hooajal teinud oleme ning võtta vastu selline tulemus, on raske.“