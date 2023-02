Võidukas Napoli astus järjekordse sammu tiitli suunas

24-aastase Osimheni arvel on tänavu Serie A-s 16 tabamust, millega ta on väravaküttide edetabelis liider. Kvaratshelia arvel on kaheksa tabamust ja üheksa resultatiivset söötu.

21-st mängust juba 18. võidu võtnud Napolil on koos 56 punkti ja liigub kindlalt tiitlikursil. Nende edu lähimate jälitajate Milano Interi ja AS Roma ees on 16 punkti. Inter peab 21. mänguvooru kohtumise täna õhtul kell 21.45, kui võõrustatakse linnarivaal AC Milani. Roma alistas laupäeval kodus 2:0 Empoli. Spezia on 18 punktiga 17. kohal.