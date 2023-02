Malcolm Wilson: peame Loebiga läbirääkimisi, aga prioriteet on Tänak

M-Spordi tänavuse aasta fookus on Ott Tänakul, kes kahe hooaja vahel M-Sporti naases. „Minu peamine rõhk läheb sellele, et saada Ott olukorda, kus ta on 100% õnnelik,“ lisas Wilson.

DirtFish lisas, et Tänaku palkamisega on M-Spordil selgelt paremad võimalused tänavu MM-tiitel võita. Nii on oluline, et võimalik diil Loebi ja meeskonna vahel Tänaku püüdlusi ei takistaks.