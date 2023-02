Johanne Killi jätkas võiduseeriat, noored britid tõusevad freestyle-suusatamises aina kõrgemasse mängu

Rennisõidus võidutses 20-aastane hiinlanna Kexin Zhang 93,50 punktiga. X-Mängudelt eemale jäänud hiinlanna jaoks oli see neljandaks korraks astuda MK-sarjas poodiumi kõige kõrgemale astmele.

Suurepärases hoos jätkas ka 20-aastane britt Zoe Atkin. 92,75 punkti andsid talle teise koha. Hiljuti Aspeni X-Mängudel kuldmedali võitnud Atkin õpib sarnaselt Eileen Gu’le Stanfordi ülikoolis ja seetõttu on tema võistluskalender olnud sel talvel üsna hõre. Siiani ongi ta osalenud ainult kahel võistlusel.

Britid Atkin ja Muir on viimastel nädalatel kõvasti esile tõusnud ning kergitanud Suurbritannia freestyle-suusatamises taas suurde pilti.

Kolmanda kohaga pidi leppima kanadalanna Rachael Karker, kes kogus 91,75 punkti. Kui Eileen Gu puudumise korral ennustati, et Karkeril on vaja võidud ainult ära vormistada, siis reaalsuses on ta kahel viimasel võistlusel alla jäänud Atkinile ning nüüd ka Zhangile.