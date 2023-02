Kas väikerallidel kihutamine on uus reaalsus? Tänak: ei ole. Füüsiliselt pole see võimalik, muu elu jääks elamata

Tänak sai Otepääl mõistagi esikoha, kuid sel pole suuremat tähtsust. Oluline on see, mida ta sai Lõuna-Eestist Rootsi rallile kaasa. Tänaku sõnul pandi auto põhiseadistus paika Rootsi testidel. „Eks näis, kui edukalt me seda tegime. Esmalt tuleb auto saada nii mugavaks, kui seda olemasolevate tööriistadega õnnestub teha. Siis vaatame edasi, kui kaugel või lähedal teistele oleme. Iga auto on oma iseloomuga ja eesmärk Otepääl sõita ongi saada aimu, millises suunas liikuma peame,“ selgitas ta, kui oli rallieelset testikatset üle kümne korra läbinud.