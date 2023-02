BLOGI | Võimsa lõpuspurdi teinud Schmid võidutses Oberstdorfi MK-etapil, Ilves sai seitsmenda koha

Ilves on nüüdseks viimased neli MK-etappi lõpetanud seitsme parema seas. MK-sarja liidrina jätkab Lamparter, kellel on koos 1045 punkti. Talle järgnevad Schmid (-101 p) ja Oftebro (-121 p). Ilves asub üheksandal kohal (-580 p). Tema ees on sakslane Manuel Faisst nelja punkti kaugusel.