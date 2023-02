Järjekordse võidu võtnud Tartu Bigbank läheb Balti liigas oma teed

Tartu alistas täna kodusaalis 3:0 (25/23 25/19 25/12) Jekabpilsi Luši ja on kogunud 52 punkti.

Täna ilma põhisidemängija Garrett Zolgita mänginud Võru Barrus Võrkpalliklubi madistas kodusaalis Daugavpilsi Ülikooli/Ezerzemega viis geimi ja sai lõpuks magusa 3:2 (25/23 26/28 25/22 18/25 15/11) võidu. Otsustavas vaatuses haaras Võru meeskond kodupubliku toel küll 7:4 edu, ent Läti klubi suutis punkti kaugusele tulla (11:10). Rohkem lätlased aga punkte ei saanudki ja geim Võrule 15:11.

Liigatabelis järgneb Tartule jätkuvalt Selver/TalTech, kel on teisena 45 punkti. Kolmas on RTU/Robežsardze/Jurmala 28 silmaga, neljandal positsioonil paikneb 27 punktiga Jekabpilsi Luši, viies on 24 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, kuues 21 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi ja seitsmes 13 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi.