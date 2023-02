OTSEPILT JA FOTOD | Maicel Uibot lahutab Tallinna seitsmevõistluse võidust kolm sekundit

Lillemets alustas teist päeva hästi, ta sai ajaga 8,10 teise koha. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga võttis ta 10 punkti tagasi. Tal on kuuendana koos 4133 punkti, rekordigraafikule kaotab ta 193 punktiga.

Liider Sander Skotheim korjas taas plusspunkte, tema aeg oli sarnaselt Uibole 8,24. Skotheimil on koos 4498 punkti, isikliku rekordi graafikut edestab ta 238 punktiga.

Uibo sai kirja 5.33, mis andis talle võrreldes rekordigraafikuga üheksa lisapunkti. Ta ületas 4.83, 5.03 ja 5.13 esimesel katsel. 5.23 peal tekkis tõrge, aga kolmandal katsel jäi latt tellingutele pidama. 5.33 alistus teisel katsel, 5.43 üritused andsid küll lootust, aga latt püsima ei jäänud. Uibo on 5322 punktiga teine, enda tippmargi graafikule jääb ta alla 53 punktiga. Ta liigub 6200 punkti graafikus.

Liider Skotheim teenis aga lisapunkte. Norralane ületas 4.83, tal on enne 1000 meetri jooksu koos 5357 punkti. Isikliku rekordi graafikut edestab ta 288 punktiga. Skotheim liigub 6250 punkti suunas.

Enne 1000 meetri jooksu jääb Uibo Skotheimile alla 35 punktiga, mis tähendab umbes kolme sekundit. Nende isiklikud rekordid on sisuliselt identsed, Uibo on see 2.38,51 ja Skotheimil 2.38,91.