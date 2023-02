FOTOD | Maicel Uibo tegi Tallinnas elu paremuselt teise seitsmevõistluse

Skotheim läks kohe juhtima ja ei andnud Uibole võimalustki. Norralase lõpuaeg oli 2.37,85 ja ta püstitas 6255 punktiga Norra rekordi. Uibo väsis viimasel ringil, sai ajaks 2.46,95 ja kogus 6120 punkti. See on tema elu paremuselt teine seitsmevõistluse tulemus. Skotheim tõusis Euroopa hooaja edetabelis teiseks ja Uibo neljandaks. Isiklikku rekordit ligi neli sekundit parandanud Lillemets lõpetas jooksu teisena (2.38,25) ja sai 5915 punktiga neljanda koha.

Liider Skotheim teenis aga lisapunkte. Norralane ületas 4.83, tal on enne 1000 meetri jooksu koos 5357 punkti. Isikliku rekordi graafikut edestab ta 288 punktiga. Skotheim liigub 6250 punkti suunas.

Uibo sai kirja 5.33, mis andis talle võrreldes rekordigraafikuga üheksa lisapunkti. Ta ületas 4.83, 5.03 ja 5.13 esimesel katsel. 5.23 peal tekkis tõrge, aga kolmandal katsel jäi latt tellingutele pidama. 5.33 alistus teisel katsel, 5.43 üritused andsid küll lootust, aga latt püsima ei jäänud. Uibo on 5322 punktiga teine, enda tippmargi graafikule jääb ta alla 53 punktiga. Ta liigub 6200 punkti graafikus.

Liider Sander Skotheim korjas taas plusspunkte, tema aeg oli sarnaselt Uibole 8,24. Skotheimil on koos 4498 punkti, isikliku rekordi graafikut edestab ta 238 punktiga.

Lillemets alustas teist päeva hästi, ta sai ajaga 8,10 teise koha. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga võttis ta 10 punkti tagasi. Tal on kuuendana koos 4133 punkti, rekordigraafikule kaotab ta 193 punktiga.

Kaugushüppega haaras liidrikoha 6.50 hüpanud Sulek, kellel on koos 3814 punkti. Palm hüppas 6.05, tal on neljandana koos 3520 punkti. Tulemuse 6.10 kirja saanud Lustil on viiendana 3407 punkti. Palm jääb oma rekordigraafikule alla 20 ja Lusti 27 punktiga.

Kuulitõuke järel läks viievõistlust juhtima soomlanna Saga Vanninen, kes tõukas 15.56. Tal on koos 2808 punkti, võistluse suurfavoriiti Adrianna Sulekit edestab ta ühe punktiga. Palm tõukas 13.26 ja ta tõusis 2655 punktiga neljandaks. Lusti tõukas 10.62 ja on 2527 punktiga seitsmes. Palm edestab isikliku rekordi graafikut 40 ja Lusti 5 punktiga.

Kõrgushüppe järel kerkis liidriks 16-aastane horvaaditar Jana Košcak, kes ületas 1.82. Tal on koos 2085 punkti. 1957 punktiga kolmandaks tõusnud Lusti hüppas kõrgust 1.79 ja kaotab isikliku rekordi graafikule kolme punktiga. Palm on 1910 punktiga kuues, kõrgushüppes ületas ta 1.73. Enda rekordigraafikut edestab ta 50 punktiga.

60 m tõkkejooksu järel läks võistlust juhtima norralanna Andrea Rooth (8,16, 1093 punkti). Katre Sofia Palm on Eesti sportlastest parimana viies (8,49, 1019 punkti). 22-aastane Palm parandas oma isiklikku rekordit koguni 12 sajandikuga. 18-aastane Liisa-Maria Lusti on kümnendal positsioonil (8,62, 991 punkti). Ta parandas 60 m tõkkejooksus isiklikku rekordit nelja sajandikuga.

Viievõistluse tulemused:

Esimese päeva alade kokkuvõte:

60 m jooks:

Uibo alustas võistlust korralikult, ta sai kirja 7,21. See on vaid sajandiku ehk nelja punkti võrra aeglasem kui rekordseerias. Lillemets andis võrreldes rekordseeriaga ära seitse sajandikku (25 punkti), tema aeg oli 7,04. Võistlust läks juhtima tšehh Vilem Strasky 904 punktiga (60 m jooksu aeg 6,94). Kolmandal kohal olev Lillemets jääb temast maha 36 punktiga ja 17. kohal olev Uibo 95 punktiga.

Kaugushüpe:

Nii Uibo kui ka Lillemets ei saanud teise alaga kuidagi rahule jääda. Uibo piirdus esimesel ja kolmandal katsel 7.09-ga, teisel katsel sai ta kirja 7.16. Kahe ala järel jääb Uibo rekordigraafikule alla 65 punktiga. Lillemets hüppas esimesel katsel 6.77 ja teisel 6.89, kolmanda katse astus ta üle. Lillemets on väga keerulises seisus, sest kahe ala järel on tal võrreldes rekordigraafikuga miinust juba 125 punkti.

Suurfavoriidiks on tõusnud 20-aastane norralane Sander Skotheim, kes püstitas kaugushüppes 7.73-ga enda siserekordi. Tal on kahe alaga koos 1874 punkti, isikliku rekordi (5965) graafikut edestab ta 113 punktiga. Uibo on 1661 punktiga seitsmes ja Lillemets 1649 punktiga kaheksas.

Kuulitõuge:

Uibo parim tulemus sündis kolmandal katsel, kus ta sai kirja 14.87. Uibo parandas oma sisetingimuste tippmarki viie sentimeetriga. Kahel esimesel katsel tõukas ta 14.49 ja 14.71. Uibo tuli kuulitõukega isikliku rekordi graafikule 35 punkti võrra lähemale. Seega jääb ta tippmargi graafikust maha 30 punktga. Lillemets piirdus vaid 13.47-ga ja jääb isikliku rekordi graafikust maha 166 punktiga.

Liidrina jätkab Skotheim, kes parandas kuulitõukes isiklikku rekordit enam kui poole meetriga ja tõukas 14.48. Tal on koos 2632 punkti, oma rekordigaafikut edestab ta 169 punktiga. Seega liigub Skotheim jõudsalt sise-EM-i normi 6140 punkti poole. Uibo on 2443 punktiga viies, Lillemets on 2345 punktiga üheksas.

Kõrgushüpe:

Uibo tegi tubli esituse, saades kirja 2.15. See on kaks sentimeetrit vähem kui rekordvõistluses. 2.15 ületas ta esimesel katsel, kaks eelmist kõrgust alistusid teisel korral. Teiseks tõusnud Uibol on kirjas 3387 punkti, isikliku rekordi graafikust jääb ta maha 49 punktiga. Seega liigub ta pisut enam kui 6200 punkti graafikus.

Lillemets sai võrreldes eelmiste aladega emotsiooni paremini üles, aga rekordigraafikuga tuli miinuseid ikkagi 37 võrra juurde. Ta ületas 2.03, järgmine kõrgus 2.06 osutus kolmel korral liiga suureks pähkliks. Kaheksandal kohal asuv Lillemets on nelja alaga kogunud 3176 punkti, rekordigraafikust on ta maas 203 punktiga. Lillemets liigub pisut vähem kui 5900 punkti graafikus.

Liider Skotheim püstitas 2.15-ga järjekordse enda siserekordi. Tal on koos 3576 punkti, võrreldes isikliku tippmargiga on tal plusspunkte 226. Kui sarnane hoog jätkub, peaks ta ületama 6200 punkti piiri.