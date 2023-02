Kindel võit: Viimsi/Sportland alistas koduväljakul Keila KK 29 punktiga

Viimsi on 12 võidu ja üheksa kaotusega kuuendal tabelireal.

„Keila on oma debüüthooajal saanud liiga tipus olevate võistkondade vastu nii võite kui ka nappe kaotusi. Tegemist on ohtliku vastasega. Soovime kodupubliku ees näidata oma parimat korvpalli ja loodetavasti sellest piisab, et võit saada. Oleme praegu hädas mitmete mängijate vigastustega ning seetõttu selgub koosseis alles vahetult enne mängu,“ rääkis enne kohtumist Viimsi abitreener Kristjan Evart.