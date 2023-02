DELFI VIDEO | Maicel Uibo: nii igivana ma veel ei ole, et rekordeid teha ei võiks

„Väga mõnus oli jälle võistelda. Keha oli okei ja tulemused ka korralikud. Kõik on väga viis,“ rääkis Uibo esimese võistluspäeva järel.

Kui Tallinnasse sõitis 30-aastane Uibo selleks, et Istanbuli sise-EM-iks vormi testida, siis üldiselt tunneb ta endas piisavalt jõudu, et veel isiklikke rekordeid püstitada. „Päris nii igivana ma veel ei ole - lootust rekordit teha, ma usun, et ikka veel on,“ lausus ta.