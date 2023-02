DELFI VIDEO | Mihkel Kirves: võiduga olen rahul, mängupildiga mitte

„Me ei mänginud üldse head mängu,“ tõdes 16 punkti ja 10 lauapalliga kaksikduubli kirja saanud Mihkel Kirves , kelle arvele jäi ka kolm vaheltlõiget. „Viskeprotsent oli kehv. Peame olema rahul, et saime võidu, aga mängupildiga ei saa rahul olla. Sellise visketabavusega on teistes mängudes raske.“

Debüüdi tegi 215 cm pikkune sudaanlane Dut Mabor, kes tosina minuti vältel viskas kaks punkti, võttis kaks lauda ja tegi lausa neli viskeblokeeringut. „Eks tal läheb kohanemisega veel aega. Ta on meiega olnud nädala ja ta pole sel hooajal väga palju mänginud. See kõik võtab aega. Aga korvi all on vähe kindlam. Nüüd on keegi, kes seal seisab. Neli blokki - paistab, et ta suudab käed õigel ajal üles tõsta,“ lisas Kirves.