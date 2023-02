Norra väravamasinal Haalandil on 22-aastaselt ette näidata rohkem tabamusi, kui paljudel teistel ründeässadel eesotsas Kylian Mbappe' (24), Lionel Messi (35), Cristiano Ronaldoga (38) selles vanuses oli. Meistrite liigas on noormehe arvel 28 tabamust, millega on ta on juba möödunud sellistest väravaküttidest nagu Luis Suarez (27 väravat), Mario Gomez (26), Robin van Persie (25) jne. Näiteks Inglismaa legend Wayne Rooney on kõigest kahe tabamuse kaugusel.