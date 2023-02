Premier League ongi Superliiga. Kas teised suurliigad hakkavadki inglastele mängijaid kasvatama?

Kodumaiste fännide pahameel ning Premier League’i ja Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA vastuseis peletas Inglismaa klubid aga koheselt projektist eemale. Olukorrale reaalselt otsa vaadates ei olegi neil Superliigat vaja. Lihtsalt ameeriklaste omanduses olnud klubid nägid neile omasemat süsteemi ja võimalust teenida veelgi rohkem raha. Barcelona, Reali ja Juventuse jaoks oli küsimus aga senisel tasemel ellu jäämises. Praeguseks on Superliiga sisuliselt sündinud. Kui esmapilgul tundub, et Premier League’i rahavankrit ei peata miski, siis ajalugu mäletab, et Itaalia ja Hispaania sarnased raharallid said ühel hetkel ikkagi otsa.