Ebba Andersson tegi MK-sarjas Rootsi suusatamise ajalugu, meeste konkurentsis eestlased suurde mängu ei sekkunud

Otsa tegid lahti naised. Võimu näitas rootslanna Ebba Andersson, kes edestas ameeriklannat Jessie Digginist 13,3 sekundiga. Ülejäänud sportlased jäid juba enam kui poole minuti kaugusele. Sealjuures sai 25-aastane Andersson peale mõõduvõttu teada, et ta on MK-sarja ajaloos esimene kolm järjestikust pikema distantsi sõitu võitnud rootslane. „Huh? Ongi nii? No sellisel juhul on põhjust tähistamiseks!“ ütles eelmisel nädalal Les Russes' kaks esikohta võtnud sportlane lõbusalt. „Seis on praegu päris hea, proovin seda hoida. Sain aru, et tuleb jõuliselt sõita ning suusad teevad muu töö ise ära. Olen sellega väga rahul.“