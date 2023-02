Yana Toom ei toetanud ainsa Eesti europarlamendi saadikuna Venemaa sportlaste kõrvaldamist olümpialt: keeld peab ikkagi olema isikupõhine

Euroopa Parlamendi liige Riho Terras (Isamaa) koos 82 Euroopa Parlamendi liikmega pöördus Euroopa Ülemkogu eestistuja Charles Micheli poole, et survestada Euroopa riike nõudma Venemaa ja Valgevene sportlaste kõrvaldamist 2024. aasta Pariisi olümpiamängudelt.



Riho Terrase algatatud pöördumises rõhutatakse, et Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROKi) otsus lubada Venemaa ja Valgevene sportlased 2024. aasta Pariisi olümpiale on vastuvõetamatu. „ROKi otsus pisendab Venemaa poolt sooritatud sõjakuritegusid ja genotsiidi Ukrainas,“ ütles Terras.

Ainsa Eesti europarlamendi saadikuna ei ole selle avaldusega nõus Yana Toom. Toom ütles Delfile, et fraktsioonil oli arutelu sel teemal ning fraktsioon oli enam-vähem pooleks. „Ma lugesin meie sportlaste seisukohti ja tegelikult arvan, et kui me ei tea, et see konkreetne inimene pooldab Putini agressiooni Ukraina vastu, siis meil ei peaks olema põhjust teda ka eemale tõrjuda,“ sõnas ta.

Toom lisas, et keeld peab ikkagi olema isikupõhine. „See ongi tegelikult sanktsiooni mõte, et keeld on isikupõhine. Lisaks veel see, et kui nad lubatakse sinna, siis seal pole vene lippu ja ei kõla vene hümn, sama ka Valgevenega,“ ütles ta.



Kirjas viidatakse Euroopa Parlamendi 23. novembri resolutsioonile, milles tunnistati Venemaa terrorismi toetavaks riigiks ning rõhutati vajadust isoleerida Venemaa rahvusvahelisest kogukonnast. „Euroopa riigid peavad seisma Ukraina poolel. Veebruaris toimuval Euroopa Ülemkogul tuleb kutsuda kõikide riikide valitsusi ja parlamente toetama Venemaa ja Valgevene sportlaste täielikku isoleerimist rahvusvahelistelt spordiüritustelt.“ Ühtlasi viidatakse pöördumises ROKi varasematele otsustele ning enam kui 60 riigi otsusele boikoteerida 1980. aasta olümpiamänge.



Terrase sõnul ei tohi Euroopa riigid antud küsimuses silma kinni pigistada. „Venemaa agressiooni tõttu on mõrvatud ja vägistatud lugematul hulgal süütuid ukrainlasi. Sooritatud sõjakuritegudest ei ole võimalik mööda vaadata. Meil on moraalne kohustus teha kõik selleks, et Putini režiim ja kuritegude sooritajad võetaks vastutusele. Kuni seda pole tehtud ei ole Venemaal ega Valgevenel kohta rahvusvahelistel spordiüritustel,“ rääkis ta.