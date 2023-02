Reinsalu pöördumises ROKile: agressorriikide sportlasi ei tohi lubada tagasi rahvusvahelisele areenile

Reinsalu pöördus ROKi presidendi Thomas Bachi poole pärast ROKi avaldust, et Venemaa ja Valgevene sportlased tuleks teatud kindlatel tingimustel lubada tagasi rahvusvahelisele spordiareenile 2024. aasta olümpiamängudel.

„Venemaa on alati kasutanud sporti poliitika tööriistana ja praegu, kui kolme nädala pärast möödub laiaulatusliku sõja algusest Ukraina vastu aasta, tuleb meil toetust Ukrainale tugevdada, mitte lubada ühtki leevendust Venemaa ja samuti sõjas osaleva Valgevene vastu. ROKi avaldus on ühtlasi vastuolus ka olümpiaharta põhimõtetega, mis seisavad rahu, õigluse ja ausa mängu eest. Kuidas saab olla aus, et agressorriikide sportlased võistlevad üheskoos ukrainlastega, kes võitlevad samal ajal sõjas oma elu ja riigi eest?“ ütles Reinsalu.