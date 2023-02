Norra laskesuusatäht kavatseb venelaste naasmisel võistlusi boikoteerida

„Ukraina konfliktis pole muutusi toimunud, nii et ma ei saa päris hästi aru, et miks Venemaa või Valgevene peaks taas võistlustel osalema,“ ütles laskesuusataja Sturla Holm Lägreid Norra rahvusringhäälingule NRK .

Kui Lägreidi arvates on võistluste boikoteerimisest veel vara rääkida, siis tema meeskonnakaaslane Christiansen ütles konkreetselt, et ta ühineb venelaste naasmisel 2024. aasta laskesuusatamise MM-i boikoteerimisega.

Ka murdmaasuusataja Pål Golberg kinnitas, et ta ei stardiks Planica MMil, kui sinna venelased lubataks. „Ma võin seda kinnitada siin ja praegu,“ ütles Golberg.

Laskesuusataja Tarjei Bö leiab, et boikoteerimise teema peaks Norra ühiskonnas tõsiselt üles tõstma.

„Võib-olla peaksime Norras kaaluma üleriigilist boikotti. Oluline on sõna võtta. Vähemalt üks on kindel: ma ei soovi, et nad [venelased ja valgevenelased] enne sõja lõppu tagasi võistlema tuleksid,“ märkis Bö.