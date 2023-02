Vaid ühe kaugviske tabanud Pärnu Sadam seljatas kodusaalis Valmiera

Teine poolaeg jätkus 460 pealtvaataja ees tasavägiselt, sest kumbki meeskond ei pääsenud juhtima enam kui nelja silmaga ja kolmanda veerandaja järel olid lauavõitlust valitsenud pärnakad peal 51:50. Kohtumise otsustavad sündmused toimusid neljanda neljandiku keskpaigas, kui Tadas Pazera vedamisel tegid suvepealinlased 8:0 vahespurdi ning läksid juhtima 65:56. Seda edu enam käest ei antud ning kodumeeskond võitis matši 72:60. Sealjuures sopsasid pärnakad oma esimese kaugviske poolteist minutit enne kohtumise lõppu.

Pärnu tabas lõppeks 15-st kaugviskest vaid ühe, sealjuures Robert Valge eksis kaare tagant kaheksal korral. Edu tõi aga lauavõitlus – pärnakad noppisid lausa 19 ründelauda, neist kuus sai kätte Mihkel Kirves. Meeskonna parimana tõi Ivo Van Tamm 20 punkti, Kirves toetas teda 16, Pazera 11 ja Valge 10 silmaga. Debüüdi tegi 215 cm pikkune sudaanlane Dut Mabor, kes tosina minuti vältel viskas kaks punkti, võttis kaks lauda ja tegi lausa neli viskeblokeeringut.

„Me ei mänginud üldse head mängu,“ tõdes 16 punkti ja 10 lauapalliga kaksikduubli kirja saanud Mihkel Kirves, kelle arvele jäi ka kolm vaheltlõiget. „Viskeprotsent oli kehv. Peame olema rahul, et saime võidu, aga mängupildiga ei saa rahul olla. Sellise visketabavusega on teistes mängudes raske. Pigem oli asi keskendumises. Proovime uut mängijat sisse sulandada, et ta saaks asjadest aru.“