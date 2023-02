Teisel poolajal mängu käima saanud Tartu alistas võõrsil Rapla

Kohtumise 78:71 võitnud Tartu poolel tõi parimana viis kaugviset tabanud Eelmäe 21 punkti. Rosenthal toetas teda 19 ja Leemet Böckler kümne silmaga. Vägilase mõõtu keskmängija Tomas Pavelka viskas üheksa punkti, võttis kümme lauda ja tegi lausa viis viskeblokeeringut. „Meil on see nädal kolmas mäng. Rotatsioonist on mehed järjest ära kukkunud. Alguses mõtlesime üle. Mõtlesime, et tuleb lihtsamalt, aga midagi ei tule lihtsalt. Kõiki mänge tuleb võtta täiega,“ sedastas Rosenthal.