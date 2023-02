TÄNA DELFI TV-s | Rapla võtab kodupubliku ees vastu Tartu Ülikooli

„Rapla on oma satsi üsna hästi komplekteerinud: välismängijatega on täppi pandud, ka viimane täiendus Woods on hästi meeskonda sulandunud ja korvi all suur jõud. Lisaks kogenud Eesti mängijad ja ongi kooslus, mis eestikatel tahab kõrgele jõuda. Nad mängivad kiiret korvpalli ja oskavad ka korvi all on hästi kohad leida. Samas näitas hiljuti Pärnult saadud kaotus, et neil on omad nõrgad kohad. Rapla on saanud meie mänguks nädal aega valmistuda ja tahavad kodusaalis võidelda play-offi koha nimel. Meie jaoks on see oluline mäng, et hoida oma tabelikohta ja säilitada playoffis koduväljaku eelist. Loodame, et oleme nädala alguse ENBL mängudest taastunud ja valmis kõvaks võitluseks,“ sõnas Narits.