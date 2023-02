VIDEO | Kotsar aitas Baskonia Euroliigas võidule

Baskonia pani võidule aluse tugeva teise veerandiga, mis võideti 31:15. Poolajavileks oli kodus mänginud Hispaania klubi edu 52:38 ja kolmanda veerandi lõpuks 76:65. Viimasel perioodil külalised viiest punktist enam lähemale ei jõudnud.

„See on meie jaoks oluline võit pärast meeskonna jaoks rasket nädalat. Jällegi me ei mänginud head kaitset, kuna loovutasime teisel poolajal 52 punkti, kuid arvan, et kontrollisime mängu. Peame oma kaitsetööd parandama, sest suudame selles osakonnas paremini mängida,“ sõnas Baskonia peatreener Joan Pennaroya kohtumise järel.