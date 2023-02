Ukraina spordijuhid ähvardavad Pariisi olümpiat boikoteerida

Ukraina spordijuhid on nördinud, et ROK tuli eelmisel nädalal välja avaldusega, milles teatati kavatsusest Venemaa ja Valgevene sportlased uuesti rahvusvahelistele võistlustele lubada.

„Kuidas me üldse saame rääkida Venemaa ja Valgevene sportlaste naasmisest? See pole aus… Meie sportlased peavad treenima karmides tingimustes, generaatorite abil – tingimused, mis ei ole võrdsed sellega, mis neil [venelastel] on,“ lisas Fedina.

Ukraina spordi- ja noorteminister ning Ukraina olümpiakomitee president Vadõm Huttsait kinnitas, et õhus on võimalus, et nad boikoteerivad Pariisi mänge, kuid ta rõhutas samas, et ukrainlased keskenduvad esmalt jõupingutustele, et venelased ja valgevenelased olümpial ei võistleks.