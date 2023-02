Mida teeb Tänak Otepääl? „Punkte, mida tuleb auto juures arendada, on omajagu, aga kõik on tehtav“

Maailma parimate rallisõitjate osalemisest kohalikel pisikestel võidukihutamistel on saanud argipäev. Toyota ja Hyundai mehed Takamoto Katsuta ja Esapekka Lappi kihutavad sel nädalavahetusel Soomes, M-Sporti naasnud saarlane Ott Tänak peaaegu koduõuel ehk Otepää Talverallil. Valmistutakse järgmisel nädalavahetusel Rootsis toimuvaks MM-ralliks.

„Iga autoga on alguses raske kohaneda, mõista mida ta teeb ja tahab. Rootsis saime päeva testida, aga seda vaid viiekilomeetrisel lõigul, edasi ja tagasi, erinevaid olusid kogeda ei õnnestunud. Väikese ralli mõte ongi, et saaks sõita erinevaid teid, erinevaid olusid, esimest ja teist ringi koos teiste masinatega. See ongi põhjus, miks Otepääl oleme,“ selgitas Tänak.