DELFI VIDEO OTEPÄÄLT | Martin Järveoja: kilomeetrite läbimine on tähtis, eriti meie jaoks

Kaardilugeja Järveoja rääkis Delfi videointervjuus, et autost maksimumi võtmiseks on Otepää võistlus vajalik.

„Kilomeetreid peab läbima. Eriti meil, kuna on uus auto ja uus tiim. Meeste jaoks, kes on vanema autoga sõitnud, pole see nii kriitiline. Kuna uued reeglid piirasid testipäevi, siis iga väiksem võistlus tuleb kasuks,“ ütles Järveoja.