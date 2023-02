Tartu Bigbank ja Võru Barrus võõrustavad Läti klubisid, Selver/TalTech kohtub Pärnuga

Liidrikohal oleval Tartu Bigbankil on koos 49 punkti ja lähimast jälitajast Selver/TalTechist (45 punkti) kaks mängu vähem peetud. RTU/Robežsardze/Jurmala on kolmas 28 silmaga, neljandal positsioonil paikneb 27 punktiga Jekabpilsi Luši, viies on 23 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, kuues 19 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi ja seitsmes 13 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi.

Tartu Bigbank võõrustab laupäeval kell 16.00 Jekabpilsi ja pühapäeval kell 16.00 Daugavpilsi.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg loodab nädalast maksimumpunkte, kuigi muresid jagub. „Põhieesmärk on meie jaoks Balti liiga põhiturniiri võit kindlustada. Mul on hetkel vigastuste tõttu mitu mängijat hädas ja tuleb kombineerida mänguaja jagamist ja tulemuse saavutamist. Ei tahaks põhiturniiri võitja otsustamist viimastele mängudele jätta. Ja see nädal, mille põhiturniiri võitja vabaks saab (sest pääseb otse poolfinaali-toim.) kulub vigastustest taastumiseks jms marjaks ära. Sellest nädalast tahame seega kindlasti võtta maksimumpunktid,“ sõnas Rikberg.

Kodusaalis peab kaks kohtumist ka Võru Barrus Võrkpalliklubi, minnes laupäeval kell 17.00 vastamisi Daugavpilsiga ja pühapäeval kell 17.00 Jekabpilsiga.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütleb, et peamine eesmärk on mitte lasta Pärnut endast mööda, kuigi väga reaalne on tabelis ka tõusta. „Ühe võidu võiks nüüd kätte saada, siis oleks kindlam, et Pärnut mööda ei lase, seda tahaks hoida. Läti klubidest ma ei oska veerandfinaaliks vastast soovida ja suurt vahet pole, kellega vastamisi minna. Loomulikult oleks tore, kui saaks veel kahest meeskonnast mööda ja seega veerandfinaaliks koduväljaku eelise. Kui õnnestub tabelis ronida, siis ronime muidugi,“ kommenteeris Lüütsepp, kes peab samuti taas mängijate vigastuste tõttu koosseisuga kombineerima. „Kaks mängu saime täiskoosseisus olla, aga selline see sport on, peab manageerima.“

Pühapäeval kell 17.00 kohtuvad Tallinnas Selver/TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi.