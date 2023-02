HC Tallinna 40-aastane eestvedaja teeb mängijana suure tagasituleku

„Eks selgi korral võib-olla põnev vaatama tulla, mida suudan. Seekordse tagasituleku eesmärk on anda meestele rohkem puhkust, et nad säiliksid kauem värskena ja suudaksime kvaliteeti kauem hoida. Meil on hetkel väga vähe vahetusmängijaid, kuid ma ei tule noortelt arenguks väärtuslikku mänguaega võtma. Usun, et suudan mängijana anda võistkonnale rohkem, kui hetkel treeneripingil, kus mul on ilmselgelt liiga vähe kannatust,“ selgitas Lepp.