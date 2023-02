Tartu Ülikool lõpetas vigastada saanud leegionäriga lepingu

Tartu Ülikool Maks & Moorits manageri Robert Petersoni sõnul ei saadud Johnsonist täit sisu kätte. „Meil on kahju, et Brandoni hooaeg siin Tartus läks üle kivide-kändude. Kontrollmängudes näitas ta väga head minekut, aga hooaja algus läks jalavigastuse tõttu aia taha. Kui ta lõpuks mängima sai, siis tegelikult me temast täit sisu kätte ei saanud.

Ei teagi, kas põhjuseks oli tervis, Euroopa mängustiil või lihtsalt esimese välisaasta kohanemine. Kui ta nüüd jaanuaris tegi trennis süütus olukorras käele niimoodi liiga, et pidi taas operatsioonil käima, siis jõudsime ühisele arusaamisele, et kõige parem on tal koju tagasi minna. Kindlasti on temas sisu heal tasemel mängimiseks ja soovime jõudu vigastusest taastumiseks ning edasises karjääris,“ ütles Peterson.