15-aastane Eesti rallitalent: hetkel rohkem plaane pole, sest eelarve kokkusaamine on üsna keeruline

Autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste 2023. aasta hooaeg saab avastardi juba homme Otepääl. Esimese etapina sõidetavale Otepää talverallile on lisaks teistele võistluspaaridele registreerunud ka 15-aastane Jaspar Vaher, kes tunnistas, et algavaks hooajaks on olnud keeruline eelarvet kokku saada.