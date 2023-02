Koroonapandeemia ajal valetanud Juventust ähvardab Itaalia kõrgliigast välja kukkumine

Juventuse rahaasjade kohta algatati uurimine eelmise aasta kevadel ning juurdluse käigus selgus, et klubi oli aastatel 2018–2020 esitanud oma kahjumi valesti. Leiti, et Juventus kasutas kunstlikke üleminekutehinguid oma bilansi parandamiseks ning selle tõttu jäeti 36-kordne Itaalia meisterklubi koduliigas 15-st punktist ilma.

Nimelt nõuavad Itaalia jalgpalliliidu prokurörid, et Juventuselt eemaldataks Serie A-s veel 20 punkti, sest väidevalt sahkerdas Torino klubi koroonapandeemia ajal ka mängijatele palkade maksmisega.

Juventus tegi toona ametliku avalduse, et mängijad loobusid klubi hüvanguks oma nelja kuu palgast. Kuid erinevad pealtkuulamised ja WhatsAppi sõnumid kinnitasid, et nii mängijad kui ka klubi juhtkond olid teadlikud, et see info ei vasta tõele.