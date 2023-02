Eestis käinud paralümpiakomitee president: mul on mõned ideed, mida tulevikus koos teha

Haukanõmm: parasportlased vajavad võimalust ja võrdset kohtlemist

Eesti paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm: „Kõigepealt ma tahan väljendada oma heameelt ja rõõmu selle üle, et härra Parsons tuli Eestisse. See on ajalooline visiit, sest varsemalt ei ole Rahvusvahelise Paralümpiakomitee presidendid Eestit külastanud. See näitab, et olenemata riigi suurusest on Rahvusvahelise Paralümpiakomitee jaoks kõik partnerid olulised, sest Eesti Paralümpiakomitee on üks partneritest.“