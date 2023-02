USA ei tauni venelaste Pariisi olümpial osalemist

„Kui spordiorganisatsioonid ja võistluste korraldajad, nagu näiteks rahvusvaheline olümpiakomitee ( ROK ), otsustavad Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiamängudele lubada, siis tuleb teha täiesti selgeks, et nad ei esinda Venemaa ja Valgevene riiki,“ rääkis Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre, et agressorriikide sportlased oleksid 2024. aasta Pariisi olümpiale oodatud ainult neutraalsetena.

ROK andis eelmisel nädalal mõista, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad peagi rahvusvahelisele areenile naasta. ROK rõhutas oma avalduses, et „kõigil sportlastel on õigus olla ilma diskrimineerimiseta“ ning et „ühtegi sportlast ei tohiks tema passi pärast takistada võistlustel osalemast“.