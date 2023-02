VIDEO | Ekke Tiidemann: Jamaica on meile Davis Cupil täitsa paras vastane

Kui Eesti 4.-5. veebruarini peetava matši Jamaica vastu võidab, tõustakse tagasi Maailmaliiga II gruppi, kust langeti välja septembris võõrsil Sloveeniale 0 : 4 kaotades.

Eesti Davis Cupi meeskonna kapten Ekke Tiidemann ütles neljapäeval, et meie mängijad on korralikult aklimatiseerunud ja matšiks valmis. „Kõik [mängijad] on eri maailma otstest kohale tulnud ja ajavahega oleme praeguseks kohanenud. Ilmastikutingimused on täitsa mängitavad, väga hullud ei ole,“ sõnas Tiidemann.

Eesti vastaste kohta kaptenil väga palju infot ei ole. „Esinumbrid on sellised head kolledžimängijad. Ma arvan, et oma mängutasemelt on nad täpselt paras vastane meile,“ arvas Tiidemann.

Eesti esinumbriks on Jamaical Mark Lajali (ATP 389.) puudumisel 24-aastane Kristjan Tamm (ATP 663.). Veel on koondises Kenneth Raisma (ATP 1640.), Oliver Ojakäär, Johannes Seeman ja profikarjääri lõpetanud Jürgen Zopp.

Jamaica esinumber on 21-aastane Blaise Bicknell, kes maailma edetabelis hoiab 769. kohta. ATP edetabelikoht on lisaks Bicknellile veel kahel mehel: John Chinil (ATP 1027.) ja Rowland Phillipsil (ATP 1387.), edetabelikohata on Daniel Azar ja Jacob Bicknell.

Kuula ka viimast „Matšpalli" podcasti, kus tuli juttu nii Davis Cupist kui ka pikemalt Australian Openist!

