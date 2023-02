ROK viskas Venemaa ja Valgevene sportlaste osas ülejäänud maailmale kinda. Tulevik on segane

Kas, millal ja kuidas Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelistele tiitlivõistlustele naasta saavad, on hetkel selgusetu. Luuk märkis, et ROK siin ühest kehtivat otsust teha ei saa, vaid see jääb rahvusvaheliste spordialaliitude enda otsustada. Nii võib edaspidigi tekkida olukord, kus ühe spordiala juhtide silmis on kõnealuste riikide atleetide võistlema lubamine õige ja mõne teise spordiala vedajate silmis vale otsus. Selline on seis praegugi. Teatavasti näiteks tennises ja autorallis on Venemaa ja Valgevene sportlased saanud pärast kodumaa Ukrainasse tungimist neutraalse lipu all ikka edasi võistelda.